وأوضحت الوكالة، التي تتخذ باريس مركزا لها، "أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمى على النفط بـ 2,2 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2022؛ ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، وتمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة".

وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024.

وكانت الوكالة تتوقع في فبراير الماضي أن يصل الطلب إلى 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسي.