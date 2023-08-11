رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمى على النفط عام 2023 إلى أعلى مستوى سجله على الإطلاق، ليصل إلى 102.2 مليون برميل فى اليوم، حسبما أفاد تقريرها الشهرى الصادر اليوم الجمعة.
وأوضحت الوكالة، التي تتخذ باريس مركزا لها، "أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمى على النفط بـ 2,2 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2022؛ ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، وتمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة".
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024.
وكانت الوكالة تتوقع في فبراير الماضي أن يصل الطلب إلى 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسي.
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