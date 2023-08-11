الكهرباء: إلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك لـ9 ملايين مشترك وتطبيق التحصيل المميكن

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد تعميم تجربة شركتى جنوب القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا لحوالى 9 ملايين مشترك، وذلك بعد النجاح الذى حققته الشركتان.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها بالشركتين بشكل تدريجى بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة الائتمان.

وتابع المصدر، أن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن والدولة معا وذلك من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهلاك الفعلى للمشترك.

وأوضح المصدر،أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.

و قال المصدر أن شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء أصبحت غير واردة نتيجة التطور التكنولوجى الذى شهدته منظومة الفواتير بالكامل بداً من تسجيل القراءة من خلال تصوير العداد مرورا بالبرامج الاليكترونية لمراجعة الفاتورة إليكترونيا قبل اﻹصدار، لافتاً إلى أن أرتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط ولا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك.