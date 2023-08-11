اليوم السابع
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العظمى بالقاهرة تنخفض لـ34 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:00 م
العظمى بالقاهرة تنخفض لـ34 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 12 أغسطس 2023، لتشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة منذ الأربعاء الماضى حتى غد السبت 12 أغسطس  2023 كما يلى:

 

الأربعاء 9 أغسطس: 
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة والمحسوسة  46 درجة
 

الخميس  10 أغسطس: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والمحسوسة  44 درجة

الجمعة  11 أغسطس  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة  42 درجة

السبت  12 أغسطس: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة  42 درجة
 
 
 

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