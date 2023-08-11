العظمى بالقاهرة تنخفض لـ34 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة منذ الأربعاء الماضى حتى غد السبت 12 أغسطس 2023 كما يلى:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 12 أغسطس 2023، لتشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

الأربعاء 9 أغسطس:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة