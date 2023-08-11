العثور على توأمين حديثى الولادة تحت شجرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

عثر عدد من أهالي منطقة الحلوس، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، على طفلين رضيعين توأم حديثي الولادة ملقي بهما تحت شجرة خلف كارفور الإسماعيلية.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ، من الأهالي بالعثور على طفلين رضيعين توأم تحت شجرة خلف كارفور الإسماعيلية.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنهم توأم وحديثي الولادة، ملقيان تحت شجرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.