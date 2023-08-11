الداخلية تضبط محطة لاسلكية غير مرخصة بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الدخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة باشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف مقر المحطة المُشار إليها وأمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة - عدد 66 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية) وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.