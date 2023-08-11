الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا في مصرع 11 شخصا بحريق مروع

أحمد علوى

أعلن مكتب المدعى العام في العاصمة الفرنسية باريس عن فتح تحقيق أولى في تهم القتل والقتل غير العمد، في مصرع 11 شخصا الأربعاء الماضى نتيجة حريق مروع في نزل لذوى الاجتياجات الخاصة في إقليم فينزنايم، وتم طلب إحالة التحقيق إلى مكتب المدعي العام في باريس بشأن الحوادث الجماعية".

وأشارت نائبة المدعي العام، ناتالي كيلفاسر، تم فتح "تحقيق أولي في تهم القتل والإصابات غير الطوعية التي تفاقمت بسبب انتهاك التزام السلامة أو الحيطة المنصوص عليه في القانون أو اللوائح. وسوف تهدف إلى "تحديد الأسباب الدقيقة للحريق وأي مسؤولية جنائية".

وأضاف، "لم يكن السكن الذي تم حرقه موضوعا لأي تصريح للنشاط (الذي مارسه المالك) هناك ، ولم يكن هناك تصاريح ليكون قادرا على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم "هوت رين" أن 11 شخصًا (مشرف وعشرة بالغين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة) "في عداد المفقودين" بعد أن فُقد الاتصال بهم جراء اندلاع حريق في منزل ريفي في بلدة "فينزنايم"، إلا أن رجال الإطفاء صرحوا أنهم تمكنوا من تحديد موقع 11 جثة تحت الأنقاض، وتم انتشال ثلاثة منهم.

وكان يتواجد بالمنزل وقت اندلاع الحريق 28 شخصا بعضهم يعاني من "إعاقة ذهنية خفيفة"، وتم إجلاء 17 منهم عند وصول فرق الإنقاذ، وتم رعايتهم الا أن أحدهم في حالة حرجة.

ووصلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى مكان الحادث، وأعربت عن حزنها وأسفها جراء هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 11 شخصا، ووصفته بالمأساة المروعة، مشيرة إلى أنه من السابق لآوانه معرفة ملابسات الحادث والتحقيقات جارية الان. وقدمت بورن دعمها الكامل لأسر الضحايا والمصابين ورجال الأمن والانقاذ.

وكان رجال الإطفاء قد افادوا بأن حريقا اندلع صباح الأربعاء في منزل مخصص لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في "فينزنايم" بالراين الأعلى في منطقة الألزاس، ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي الذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم.

امتد الحريق سريعا في المنزل، ولكن سرعان ما تدخل أكثر من 70 من رجال الاطفاء وقاموا بإخماده حيث كان داخله مجموعة من الشباب من مدينة "نانسي" (شمال شرق البلاد) لقضاء العطلة الصيفية.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ حزنه وأسفه جراء هذا الحادث. وقال في تغريدة نشرها على موقع "X" (تويتر سابقا)، "بعد هذا الحادث الأليم، أفكاري مع الضحايا والمصابين وذويهم" وقدم الشكر للقوات الأمنية ورجال الإطفاء الذين سرعان ما تدخلوا لإخماد الحريق.