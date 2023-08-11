الأرصاد: نشهد تحسنا فى حالة الجو ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 35

كتب ــ محمد شعلان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية وسيستمر معنا على مدار عدة أيام مقبلة، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة حمدين: "نتأثر أيضا بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلا هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو كتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها مقارنة بالكتل التي كانت تؤثر علينا في الأيام الماضية".

وتابعت: هناك عدة عوامل تساعد على إحساسنا بعدم ارتفاع نسب الرطوبة مثل المنخفض الجوي ونشاط الرياح، لافتًا إلى أنّ قيمة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة مئوية، و35 درجة مئوية كقيمة محسوسة، وأغلب المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وسيكون متوسط قيم الحرارة في السواحل الشمالية 30 درجة في الظل.