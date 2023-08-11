أخبار مصر.. الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وزارة الكهرباء: انتهاء تخفيف الأحمال أول سبتمبر المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الاستمرار في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وزير المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة « موديز » باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».

وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.

تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات وذلك للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين فى الإلتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات. وزارة الصحة تعلن تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم مجانًا. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام القادمة . قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من شوارع حي العجوزة، وذلك من الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/8/12.

الأرصاد: نشهد تحسنا فى حالة الجو ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 35