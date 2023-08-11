أخبار مصر.. الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
وزارة الكهرباء: انتهاء تخفيف الأحمال أول سبتمبر المقبل
وزير المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر
وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة
يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات وذلك للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين فى الإلتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.
وزارة الصحة تعلن تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام القادمة .
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل
الأرصاد: نشهد تحسنا فى حالة الجو ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 35
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية وسيستمر معنا على مدار عدة أيام مقبلة، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة