أبرز 10 معلومات عن وزير الدفاع اللبنانى بعد نجاته من محاولة اغتيال

إيمان حنا

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم ، أمس الخميس، لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت وتم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، وأكد المكتب الإعلامى للوزير أنه لم تنتج أية إصابات عن الحادث.

وقالت معلومات أولية، إن الحادث "محاولة اغتيال"، وإن وزير الدفاع سليم بخير ولم يصب، وقد تم إطلاق النار أثناء انتقال موكب وزير الدفاع الوطني موريس سليم من مكتبه في وزارة الدفاع، ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا، حيث تعرضت السيارة التي تُقله لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي.

وقال سليم، إنه بخير ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص.

ن هو وزير دفاع لبنان؟

موريس سليم سياسي لبنانى، يشغل منصب وزير الدفاع الوطني في لبنان منذ العاشر من سبتمبر 2021.

وهو عميد ركن (متقاعد).

وتبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية.

وشغل وظائف كثيرة في الجيش.

درس بكلية القيادة والأركان في الجيش الأمريكي، وأيضا درس الحقوق بالجامعة اللبنانية.

وشغل سليم منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش من أواخر العام 2008 حتى عام 2012، تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.

بدأت مسيرته العسكرية التي دامت أربعين عامًا بتخرِجه برتبة ملازم في اختصاص المدفعية الميدانية عام 1975.

وشغل مناصب قيادية وعمل في قيادة الوحدات الكبرى وفي أجهزة قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية.

وحصل سليم على العديد من الأوسمة من بينها ، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى، وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندز، الوسام الحربي ، وسام الجرحى، وسام فجر الجنوب، وسام الوحدة الوطنية، وسام التقدير العسكري، وسام مكافحة الإرهاب.

وتقاعد موريس سليم من الجيش اللبنانى في العام 2012 .

تعرض فى 10 أغسطس 2023 لأول محاولة اغتيال