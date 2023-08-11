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آليات جديدة بشركات توزيع الكهرباء لرفع نسب التحصيل.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 06:00 ص
آليات جديدة بشركات توزيع الكهرباء لرفع نسب التحصيل.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية وضعت آليات جديدة لرفع  نسب التحصيل إلى100% خلال أشهر الصيف، من خلال تطبيق القانون بكل حزم على من يتقاعص عن سداد الفواتير.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن اى مشترك يتقاعص عن سداد فاتورتين متتاليتين سيتم رفع العداد عنه، كاشفاً أن تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح المصدر، أن  نسبة التحصيل لا تصل إلى 100% وهو أمر لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن والدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشري.

وأضاف المصدر، أن هناك آليات جديدة سيتم العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائي.


القابضة للكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء



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