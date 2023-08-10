وظائف شاغرة لمهندسى إنتاج وميكانيكا بمصنع فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لـ15 شابا وفتاة فى أحد مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف.



وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لـ5 مهندسى إنتاج خبرة 5 سنوات، و5 مهندسى ميكانيكا خبرة 5 سنوات، و5 فنيين معامل خبرة 3 سنوات، مرتب مجزى، مع توافر يوجد مواصلات، تأمينات، تأمين طبى.

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، أو التوجه إلى المصنع مباشرة بالمنطقة الصناعية بياض العرب.



وفى سياق منفصل أعلنت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل اليوم الخميس آخر أيام التقدم لوظيفة بالشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر، مشيرة إلى أنها قد تلقت طلبا من الشركة بشأن احتياجها لمصرى للعمل بوظيفة "مدير تنفيذى" وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية.



وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية للتشغيل بالتنسيق والتعاون مع الجانب القطرى تلقت تلك الطلبية، على أن يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكترونى الخاص بالشركة، مع تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين.

