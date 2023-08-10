اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير الخارجية الكويتى يبحث مع الناتو تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:00 ص
وزير الخارجية الكويتى يبحث مع الناتو تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون، تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف، وتسهيل الحوار السياسي بين دول الحلف وشركائهم في منطقة الخليج العربي.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان الأربعاء- إن ذلك جاء خلال زيارة الشيخ سالم الصباح للمركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي بالكويت، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ صباح شملان عبدالعزيز الصباح؛ حيث تم الاطلاع على عمل المركز، وذلك من خلال خلق منصة للمناقشة والتباحث حول التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية الفهم المشترك وتقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة.


الكويت

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الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

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الكويت والناتو



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