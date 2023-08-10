وزير الخارجية الجزائرى يلتقى نظيره الأمريكى لتعزيز العلاقات الثنائية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، اجتمع مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأمريكية.

وقال بلينكن خلال اجتماعهما وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: "إن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة تعود إلى سنوات عديدة منذ عام 1795، كما أنها نمت بشكل أقوى في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "هناك العديد من الروابط الامنية والاقتصادية يمكننا تعزيزها بشكل أكبر، كما هناك الكثير من المصالح المشتركة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهاب وكذلك تعزيز السلام والأمن في المنطقة الواسعة، خاصة في منطقة الساحل".

وأعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تطلعه لصعود الجزائر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام المقبل.

بدوره، أشاد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: "إن العلاقات بين بلدينا ، بين الجزائر والولايات المتحدة ، قطعت شوطا طويلا في الوفاء بالوعود التي تصورناها معا". وقال: "إن حوارنا السياسي في وضع جيد للغاية، وإن علاقتنا الاقتصادية تتزايد كثيرًا".

تأتى زيارة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إلى واشنطن بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.