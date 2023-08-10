مصرع شاب أصيب بصعق كهربائى فى قرية بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في إحدى قرى العياط بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى قرية تابعة لمركز العياط.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.