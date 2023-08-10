مدينة الزينية بالأقصر تيسر على الأهالى بتمهيد منطقة لعمل أسواق أسبوعية

وفي هذا الصدد يقول حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه نظراً لبعد الأسواق عن مركز الزينية واضطرار المواطنين للتسوق من أسواق مدينة الأقصر أو من قرى مركز قوص محافظة قنا، وبناءا على طلب المواطنين رفعت رئاسة مركز ومدينة الزينية الإشغالات والتعديات والتمهيد والتوسعة لأحد المناطق غير المستغلة بقرية المدامود بحرى، بحيث لا تؤثر على حركة المارة بالشوارع وبحيث تكون أمنة ولا تشكل خطراً أو إزعاجاً للمواطنين، وبعد تجهيز الموقع تم تحديد سويقة أسبوعية تحدد لها الخميس من كل أسبوع، لتخدم أهالي المدامود قبلي - المدامود بحرى - مدينة الشمس مركز الزينية - مدينة طيبة - والمنشأة التابعة للأقصر - والقرى القريبة التابعة لمراكز محافظة قنا.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، إن تلك الخطوة تفتح فرص جديدة للعمل لأهالى القرى، مما لاقى القبول والترحاب من كل المواطنين، حيث بادر التجار بتخفيض الأسعار بالسوق مساهمة منهم لدعم السوق وشارك الجميع وسط مظاهر الفرح من إمكانية إيجاد عمل للجميع كباراً وصغاراً، وجاري التجهيز من الأسبوع القادم لإقامة سوق بمدينة الزينية قبلي، موضحاً إنه بعد أن تم انتخاب منطقة سيتم إعدادها قريبا وسيعقبه أسواق بالقرى المحتاجة وبعد تحديد الأماكن التي تصلح لإقامتها.