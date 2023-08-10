وبحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم، تم التطرق خلال اللقاء إلى التّعاون الاقتصادي والمالي التّونسي الألماني وآفاق تنميته، والتّعاون التّونسي الألماني في إطار الاتّحاد الأوروبي.

وأشار ابن رجيبة بتطوّر المسار السّياسي في تونس ومرتكزاته الرّامية لإرساء ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة في خدمة المواطنين، وذلك استجابة لمطالب التّونسيّين وعلى أساس تاريخهم وتجاربهم، لافتا في هذا الخصوص، إلى أنّ التّحدّي الأكبر أصبح الآن ذي طابع اقتصادي.

من جهتها، أشارت المسؤولة الألمانية إلى العلاقات التّاريخيّة بين تونس وألمانيا، مؤكّدة من جديد استعداد بلادها للتّعاون مع تونس لتخطّي التّحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحاليّة.