كوريا الجنوبية: إلغاء 330 رحلة جوية بسبب إعصار "خانون"

سول (أ ش أ)

أعلنت سلطات الطيران فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إلغاء 330 رحلة جوية على الأقل بعدما ضرب إعصار "خانون" المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة.

وأوضحت السلطات -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- أنه تم إيضًا إلغاء رحلات القطارات السريعة في مدينة بوسان كما تم تعليق الخدمات البحرية وحركة القطارات.

ويعد إعصار"خانون" أول إعصار يصل إلى اليابسة في كوريا الجنوبية منذ أن ضرب إعصار "هيننامور" البلاد أوائل سبتمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإجلاء آلاف آخرين.