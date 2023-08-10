قرية فيديمين بالفيوم تنتظر تشييع 3 شباب لقوا مصرعهم فى حادث بطريق الفرافرة

الفيوم رباب الجالي

ينتظر الأهالي بقرية فيديمين بمحافظة الفيوم وصول جثامين 3 شباب أبناء القرية لتشييعهم الي مثواهم الأخير بمقابر القرية بعدما لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق الفرافرة/ الواحات البحرية، وذلك خلال سفرهم للعمل في حصاد محصول الزيتون بإحدى المزارع بالواحات،

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، بلاغًا يفيد مصرع 3 شباب من محافظة الفيوم، في حادث تصادم قرب الكيلو 20 على طريق الفرافرة/ الواحات البحرية، ونقل الجثامين ال3 إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

والمتوفين ال3، هم محمد علاّم سويدان (24 سنة)، ومحمد أحمد الربعاوي (23 سنة)، ومحمد علي عويس نخالة (22 سنة).

وسافر أهالي الشباب ال3 إلى محافظة الوادي الجديد لإنهاء الإجراءات القانونية واستلام الجثامين تمهيدا لدفنهم بمقابر القرية