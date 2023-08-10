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ضبط 13 ألف علبة دواء داخل مخزن غير مرخص فى بنى سويف

الخميس، 10 أغسطس 2023 09:37 م
ضبط 13 ألف علبة دواء داخل مخزن غير مرخص فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف - هانى فتحى

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تمكنت حملة من جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، في ضبط 13 ألفا و389 علبة دواء، داخل مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن.

وقامت حملة من جهاز حماية المستهلك بقيادة أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالاشتراك مع مديرية الصحة ببنى سويف، بالمرور على مخزن غير مرخص له بالتخزين أو البيع أو الحفظ، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، في مدينة بني سويف.
 
وعثرت الحملة على 13 ألفا و389 علبة دواء من صنف محلول لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن "محلول جفاف"، داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو الحفظ أو البيع، وغير مستوفى للاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين الدواء بالشكل المناسب، تابع لإحدى شركات الشحن، فضلا عن عدم إصدار فواتير للمستهلكين بالمخالفة للقانون.
 

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