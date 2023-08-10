ضبط 112 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملات رقابية علي المخابز والأسواق في نطاق مراكز ومدن المحافظة، حيث تشكلت مجموعة من الحملات يوم الخميس 10 أغسطس 2023، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

وقامت الحملات المجمعة بالمديرية "إدارة الرقابة التموينية"، ناحية مركز المنصورة وبمشاركة مديري الإدارات التالية "شربين ، أجا ، المطرية ، طلخا ، ميت سلسيل ، بندر المنصورة ، مركز المنصورة ، السنبلاوين"، تم تحرير 112 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

وجاءت مخالفات المخابز بتحرير 47 محضر جاءت كالآتي 1 محضر تجميع بطاقات عدد 125بطاقة ، 1محضرتجميع دقيق 4 شيكارة ، 1محضر انتهاء من الإنتاج، 1محضرعدم وجود قائمة بيانات، 1محضرعدم وجود ميزان، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 8 شيكارة،14محضر عدم مطابقة للمواصفات، 24 محضر نقص وزن مابين 9- 19 جم.

وجاءت مخالفات الأسواق حيث تم تحرير 65 محضر جاءت كالأتى: 25 محضرعدم إعلان عن الاسعار، 1محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية "تاجر تموينية"، 11محضر بيع بأزيد من السعر"سجائر"، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 3محاضر سلع مجهول المصدر، 8 محاضر تبديد حرز، 1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 58 طن أرز "تاجر تموينى"، 1 محضر تجميع مقررات تموينية" مواد بترولية"، 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تموينى"، 1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص،1 ذبح خارج السلخانة، 6 محاضر عمل اكازيون بدون تصريح، إضافة إلي التحفظ على 1قاروصة سجائر _ 20كجم لحم بلدى -220 لتر بنزين 80-30 كجم لحوم .

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، واستمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.