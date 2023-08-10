اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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شهادة دولية.. جامعة بدر تعلن عقد ورش تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:00 م
شهادة دولية.. جامعة بدر تعلن عقد ورش تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى ورش تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى

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أعلنت جامعة بدر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسن القلا عن إطلاق الجامعة لفعاليات الورش التدريبية حول "الإنعاش القلبي الرئوي" والمعتمد من جمعية القلب الأمريكية  وذلك بالنسبة لطلاب امتياز بكلية طب الأسنان والتى تُعقد بمركز المحاكاة بكلية الطب البشري .

وأكدت جامعة بدر بالقاهرة أن الورش التعريفية يتم خلالها تدريب الطلاب على مبادىء الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي ، وذلك فى إطار  للتعاون المبرم بين كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان.

 

وأوضحت جامعة بدر بالقاهرة، أن الورش التدريبية تهدف إلى التعريف بالإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إجراء هذا الأسلوب المُنقذ للحياة عن طريق محاضرات عملية ونظرية على الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبي الرئوي وكيفية تقييم المريض فاقد الوعي وكيفية القيام بضغط الصدر وإعطاء نفَس الإنقاذ وغيرها من خطوات الإسعافات الأولية.

 

وتعمل الدورة على تنمية مهارات الفرق التمريضية والأطباء بالمستشفيات على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة، ويأتى تفعيلاً للتعليم الطبي المستمر الذى تنتهجه الجامعة على مستوى جميع الكليات وذلك ضماناً  لتقديم خدمة ذات فاعلية وجودة للمرضى بالمستشفيات بعد التخرج.

 

وأعلنت الجامعة إتاحة التقدم إلى الورش التعريفية أمام  راغبي الحصول على الدورة، سواء من طلاب الجامعة أو الراغبين من خارج جامعة بدر، مؤكدةً أنه فى ختام الدورة التعريفية يتم تسليم المتدربين شهادة دولية تفيد الحصول على الدورة.

ورش تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى (1)
 
ورش تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى (2)

جامعة بدر

ورش تدريبية

الإنعاش القلبى الرئوي

الإنعاش القلبى




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