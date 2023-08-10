حملة لرفع الإشغالات بمحيط القومسيون الطبى فى المنشية بالإسكندرية

الاسكندرية - أحمد الزغبي

شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية ، برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة المنشية في حي الجمرك.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، حيث قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة حمدي حسان مدير إدارة اشغال الطريق ، والمتابعة بحي الجمرك بإزالة الإشغالات الموجودة أمام القومسيون الطبي بشارع الصحافة بمنطقة المنشية، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي ينفذها حي الجمرك.

وعلي صعيد آخر ، تفقدت المهندسة چيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق لمتابعة منظومة العمل المتبعة بالمركز، والتأكد من مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لقيادات المحافظة بتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل بالأحياء ومراكز تقديم الخدمات للمواطنين وللتأكد من مستوي الخدمات بكل دقة وسرعة للمواطنين.

وأشادت "مسعود" بمستوى الخدمات بالمركز التكنولوجي بحي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي وتواجد كافة الإدارات بالمركز، والتي تعد خدمة مميزة من نوعها يتم تقديمها للمواطنين في اليوم المخصص للقائهم أسبوعيا، وتم التأكد من ذلك من خلال لقاء عدد من الجماهير والاطمئنان على إنجاز الأعمال وحسن المعاملة، وطالبت كافة المختصين بضرورة الاستمرار في هذا المستوى اللائق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب ذلك عقدت المهندسة جيهان مسعود واللواء أحمد حبيب اجتماعا بمديري ومهندسي الإدارة الهندسية ومدير ومسئول المتغيرات المكانية بالحى، لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الحي لمجابهة البناء المخالف، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من خلال الصور الفضائية بنطاق الحى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بالتصدى لأى حالة تعد بالبناء المخالف في المهد، وضرورة المتابعة المستمرة لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.



حي الجمرك يشن حملة لرفع الاشغالات بمحيط شارع الصحافة



رفع الاشغالات بمحيط بشارع الصحافة بالإسكندرية