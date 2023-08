حريق ضخم فى مخزن للحبوب قرب ميناء لاروشيل الفرنسى.. فيديو

اندلع حريق كبير صباح اليوم الخميس، في صومعة حبوب "سيكا أتلانتيك" الواقعة في منطقة لا باليس، بالقرب من ميناء لاروشيل التجاري، جنوب غربي فرنسا.

وحسب موقع روسيا اليوم، هرعت عشرات سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، فيما حذرت وسائل إعلام محلية من مخاطر انفجار وانتشار حريق.

🇫🇷 A major fire is underway near the commercial port of La Rochelle in a grain silo which stores several thousand tonnes of wheat. There is a risk of spread and explosion. (Src France bleu). #laRochelle pic.twitter.com/LzbS2lunPs