تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية في الإسماعيلية

نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر ب مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الخميس، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وقال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية إن الحملة قامت بالمرور على 7 منشآت طبية خاصة، من بينهم عيادتين خاصة و5 مراكز لعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم في بعض الأماكن علاوة على عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة كما نفذت اللجنة قرارين غلق الأول لمستشفى خاص والآخر لمركز طبي خاص.