الولايات المتحدة وتنزانيا يطلقان برنامجا بقيمة 24 مليون دولار لدعم أمن الغذاء

أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة وتنزانيا عن إطلاق برنامج قيمته 24 مليون دولار؛ لدعم الأمن الغذائي وهدر الحاصلات الزراعية.



وذكر بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن البرنامج مدته خمس سنوات بقيمة 24 مليون دولار، ويهدف إلى تقليل فقد الطعام والنفايات التي سيتم تنفيذها من قبل جمعية البستنة التنزانية بالشراكة مع مركز النمو الزراعي الجنوبي.



وأكد البيان أن البرنامج يتطلع إلى زيادة الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل وتوليد فرص التصدير لتنزانيا، خاصة بين النساء والشباب.



وأشار إلى أن تنزانيا تفقد من ( 40-50 في المائة) من المحاصيل عند نقلها إلى السوق النهائي، بينما يسعى البرنامج مع المزارعين والتجار والجهات الفاعلة الأخرى؛ للحد من فقدان الأغذية وهدرها إلى النصف.