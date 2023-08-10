البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"إيديتا" والبنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 213.098 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 128.866 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.388 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 369.907 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.271 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.663 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 24.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 486.4 ألف جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 935.2 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 17710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21499 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 7413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5278 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.