البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية

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بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الخميس، فى المنامة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن كريج بوندى، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تتسم به من متانة وقوة فى ظل الحرص المتبادل بين البلدين على تنميتها نحو آفاق أكثر اتساعًا فى شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.