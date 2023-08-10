الاتحاد العربى للأسمدة: تحرير سعر السماد خطوة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس حسن عبد العليم، ممثل مصر فى الاتحاد العربى للأسمدة، رئيس شركة حلوان للأسمدة، المملوكة للحكومة، أن مصر لديها مميزات كثيرة فى صناعة السماد لا سيما فى ظل توافر الخامات الخاصة بالصناعة، مما منحها مميزات تصديرية كبيرة، حيث تنتج مصر نحو 7 ملايين طن يوريا سنويا ، يتم تصدير 50‎%‎ منهم للخارج ، ويتم تسليم الباقى لوزارة الزراعة.

أضاف حسن عبد العليم، لـ"اليوم السابع" أن مسألة تحرير سعر السماد، باتت ضرورة بحيث يكون هناك سعر موحد للسماد، مما ينعكس بصورة ايجابية على الصناعة ، خاصة أنه يتم تسليم السماد بأقل من تكلفته لوزارة الزراعة ، بما يعنى أن المصانع تتحمل فرق السعر وتدعم الفلاحين من ميزانياتها .

أوضح إن تحرير سعر السماد، سيساهم فى العديد من الايجابيات ، منها ترشيد استخدامه والحفاظ عليه ، وزيادة المتوفر منه للزراعات الجديدة ، مع امكانية زيادة الصادرات فى الوقت نفسه ، وكلها مزايا تستدعي الاستفادة من السعر المناسب وتحريره .

وأضاف إن السوق الافريقية واعد ويحتاج الأسمدة، لافتا آنه علي سبيل المثال يتم طلب أسمدة حلوان بالاسم فى السودان، وهذا معناه ضرورة التوسع فى صادرات الأسمدة لأفريقيا وفتح أسواق جديدة، موضحا أن بيع الأسمدة محليا للشركات يتم وفق السعر العالمي عكس الأسمدة التى يتم تسليمها لوزارة الزراعة.