الأمن العام يضبط 71 قطعة سلاح ومخدرات بالصعيد

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج).

أسفرت الجهود عن ضبط عدد (39) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (32 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (418) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية) .. بحوزة (6متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع وضبط عدد (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (17 متهم " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").