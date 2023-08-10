اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 71 قطعة سلاح ومخدرات بالصعيد

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:19 ص
الأمن العام يضبط 71 قطعة سلاح ومخدرات بالصعيد رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج).
 
أسفرت الجهود عن ضبط عدد (39) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (32 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (418) حكم قضائى متنوع.
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية) .. بحوزة (6متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع وضبط عدد (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (17 متهم " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
 
 

الامن العام

حملات امنية

اسلحه نارية



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