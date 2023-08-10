إحالة لص الهواتف فى منشأة ناصر للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة منشأة ناصر.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.