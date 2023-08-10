أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بسرعة تخفيف الأعباء عن المواطنين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذاً في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجدداً.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر على بعد 480 كم شمال دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: الخميس الموافق 10 /08/2023

وقت الحدوث: 16:04:45 مساء بالتوقيت المحلى

القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.71 شمالا

خط الطول: 31.28 شرقا

العمق: 22 كم

وورد إلى المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

طقس حار غدا بأغلب الأنحاء واضطراب الملاحة بخليج السويس والقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء ، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر .

كما يشهد غدا اضطراب بالملاحة على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

أسعار الذهب اليوم الخميس تسجل 2160 جنيها للجرام عيار للجرام

استقرت أسعار الذهب في مصر عند 2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الخميس، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر مع زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

رابطة الأندية تعلن اختيار الثنائى الأفضل فى قلب الدفاع لموسم 2022 / 2023

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، اختيار الثنائى محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى وحسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، الأفضل فى مركز قلب الدافع ببطولة الدورى الممتاز لموسم 2022 /2023.

وجاء الاختيار على الثنائى من قبل الجمهور عبر تصويت بالصفحة الرسمية الخاصة برابطة الأندية المصرية المحترفة.

فى سياق مغاير شهدت بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2022-2023، تسجيل 657 هدفا خلال 306 مباريات بمشاركة 18 فريقا بعد اقامة عدد 34 أسبوعا بواقع 9 مواجهات فى كل جولة.

وانتهت عدد 204 مباريات ببطولة الدوري الممتاز بالفوز فيما جاءت عدد مباريات التعادل، 102 مباراة من بينهم 52 مباراة انتهت سلبيا و50 مباراة بالتعادل الإيجابي.

مكتب التنسيق يهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الرغبات قبل 7 مساءً

أهاب مكتب التنسيق بطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني وذلك فى اخر ايام اعمال المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها اليوم الخميس

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات او تعديلها فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس .

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

التعليم: انتهاء إجراءات تحويلات الطلاب قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

أكدت المديريات التعليمية، انتهاء إجراءات تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر المقبل، مشددة على أنه من المقرر أن تنتهى الإدارات التعليمية من البت فى كافة طلبات التحويل قبل انتهاء أغسطس الجارى، مضيفة أن هناك ضوابط لقبول تحويلات الطلاب بين المدارس وخاصة الرسمية للغات منها أن الكثافة الطلابية تسمح بذلك إضافة إلى سن الطفل المتقدم للتحويل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27يناير 2024.

المالية: مؤشرات جيدة للأداء المالى لعام 2022/ 2023 رغم التحديات العالمية.. العجز الكلى تراجع إلى 6% من الناتج المحلى.. 22.9% زيادة بمخصصات العلاج على نفقة الدولة.. و93.5% زيادة بفاتورة دعم المواد البترولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022/ 2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد ، وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6٪ من الناتج المحلي بدلاً من 6.1٪ العام المالي 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام 10 درجات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 235 درجة إلى 225 درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة.

وكانت انتهجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نهجًا جديدا وعصريًا، باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلى رئيسا لشبكة DMC، والتى حصلت على درجة البكالوريوس فى مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير فى مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.