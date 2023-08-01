اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:57 م
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34 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة بمركز أبو قرقاص فى المنيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:29 م
34 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة بمركز أبو قرقاص فى المنيا جانب من الحملات التموينية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، إن الوحدة المحلية حررت 34 محضرا تموينيا للمخابز البلدية شملت (نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، عدم وجود سجل، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات وتطبيق القرارات التموينية الصادرة ووصول الدعم إلى مستحقيه وعدم التلاعب فى قوت الشعب.

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مديرية التموين

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