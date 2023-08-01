اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:32 ص
أكرم القصاص

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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيرته التنزانية مستجدات الأوضاع قاريا ودوليا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:00 ص
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيرته التنزانية مستجدات الأوضاع قاريا ودوليا أحمد عطاف
ا ش ا

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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيرته التنزانية، سترجومينا تاكس، عددًا من المسائل المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-التنزانية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي. 
 
جاء ذلك خلال استقبال عطاف، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا، سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
 
  وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، يأتي هذا اللقاء عشية انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، التي سيترأسها مناصفة الوزير الجزائري مع نظيرته التنزانية.
 
  وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر، وكذلك مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، كما تناولا تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على أفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.

الجزائر

الخارجية الجزائرية

اخبار الجزائر



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