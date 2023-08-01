اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:37 ص
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف جثة
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق سدمنت الأنصارى التابع لمركز اهناسيا غرب بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق سدمنت الأنصارى دائرة مركز اهناسيا.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، محمد محسن عبدالقوى 15 سنة طالب جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من أحمد حمدى محمد 20 سنة مصاب كسر بالساق الأيسر، عبدالرحمن حسين محمد 45 سنة مصاب كسر العمود الفقرى ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير المستشفى.


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