مصرع شاب على يد والده بكفر الشيخ بالخطأ

لقى شاب من احدي قري مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه بطعنة خطأ بسكين من والده أثناء تهويشه له بها في مشادة كلامية بينهما، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة الرياض ، بوصول" م.خ.م" 25سنة، جثة هامدة إلى مستشفى كفر الشيخ العام متأثرا بطعنة نافذه بسكين في الناحية اليسري من الصدر .

انتقل ضباط الشرطة بمركز شرطة الرياض لمقر الحادث، وكشفت التحريات وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ووالده الموظف بالمعاش فقام والده بتهويشه بسكين وجدها امامه، فأصابته دون أن يدري أو يشعر بطعنة نافذة في الصدر فاردته قتيلا.

تم القبض على والد المجني عليه بمواجهته اعترف وأبلغ عن السكين المستخدم في الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 9233 لسنة 2023 إداري مركز شرطة الرياض ، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام بكفرالشيخ تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.