وطالب ميلر ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، المسؤولين الإسرائيليين الأمريكيين بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد في الاراضي الفليسطينية.

ويأتي هذا التصريح خلال جولة قام بها المسؤول الأمريكي للاطلاع على أحوال المدنيين الفلسطينين عقب الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في بلدة "ترمسعيا" الواقعة شمال رام الله.

وتفقد المسؤول الأمريكي أيضا خلال الجولة أحوال عائلة الشاب "عمر قطين" الذي استشهد الشهر الماضي برصاص قوات الاحتلال جراء التصدي للمستوطنين في بلدة "ترمسعيا" بالضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبها، طالبت عائلة الشهيد قطين بضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة في مقتل ابنها، قائلة إن "العدالة غير متحققة لدى الفلسطينين في مناطق التي تتعرض للمستوطنين، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من تزايد هذه المستوطنات.

ومن المقرر أن يلتقي ميلر يوم غد الأربعاء، بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالاضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للاطلاع على آخر التطورات في المنطقة.

