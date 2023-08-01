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محمد بن راشد: مصر العروبة هى المحضن الثقافى الأعظم فى عالمنا العربى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:04 م
محمد بن راشد: مصر العروبة هى المحضن الثقافى الأعظم فى عالمنا العربى الشيخ محمد بن راشد
كتب عبد الوهاب الجندى

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أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، بمشاركة جمهورية مصر العربية في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه السابع، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 17 مليون طالب مصري.
 
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة إكس:" احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم .. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذا المسابقة .. ستبقى مصر العروبة ".
 
وأضاف: "مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي .. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف .. حفظ الله مصر .. وشعبها وقيادتها ".

 


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