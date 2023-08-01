محافظ جنوب سيناء يؤكد على دور السياحة والثقافة والتوعية فى تنمية المجتمع

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى كلمته اليوم، أمام المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث المنعقد فى مدينة صلالة فى سلطنة عمان فى الفترة من 28/7 إلى 1/8/2023، على الدور الحيوى الكبير الذى تقوم به السياحة والثقافة والتوعية من اجل تنميه المجتمع.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا ما يقوم به حاليا تجاه مواطنى جنوب سيناء من خلال المؤتمرات الكبرى السياحية والثقافية وكذا المؤتمرات الشعبية الدورية التى تجمعه بكافة اطياف المجتمع من اجل التنمية والارتقاء بالسلوك الشخصى والمجتمعى فى سبيل الحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها.