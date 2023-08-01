اليوم السابع
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كازاخستان تمنح وزير السياحة والآثار المصرى وسام "شفاعة"

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:54 م
كازاخستان تمنح وزير السياحة والآثار المصرى وسام "شفاعة" كازاخستان تمنح وزير السياحة والآثار أعلى وسام.. "شفاعة"
كتب محمد أسعد تصوير يونس الحسين

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بناء على توجيهات رئيس دولة كازاخستان، سلم السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وسام "شفاعة"، وهو أعلى وسام بدولة كازاخستان.
 
وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب السفير خيرات لاما شريف عن اعتزازه بعمق العلاقات بين مصر وكازاخستان على كافة المستويات بشكل عام وعلى التعاون في ملف السياحة والآثار بشكل خاص، ونتيجة للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية في هذا الشأن وجه رئيس دولة كازاخستان بمنح الوزير الوسام الذي يعد الأعلى في دولة كازاخستان.
 
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار إن مصر تفخر بخدمة السائحين من دولة كازاخستان والذين تجاوز أعدادهم 130 ألف سائح خلال ال7 أشهر الأولى من عام 2023، معربًا عن سعادته بهذا التكريم وتعزيز التعاون على المستوى السياحي والأثري.
 
الجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي تم افتتاح جامع الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره، بتكلفة مشروع ترميم المسجد بلغت نحو 237 مليون جنيها مصريا، ساهم فيها الجانب الكازاخي الشقيق بنحو 4,5 مليون دولار عام 2007، بما يعادل نحو 27 مليون جنيها مصريا في حينه، كما ساهمت وزارة الأوقاف بنحو 60,500 مليون جنيها مصريا من مواردها الذاتية ونحو 150 مليون جنيها مصريا من وزارة السياحة والآثار من بين مواردها الذاتية ودعم الدولة المصرية من وزارتي المالية والتخطيط.
 
 

السياحة والآثار

الآثار المصرية

مصر وكازاخستان

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