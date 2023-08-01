اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:55 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

كازاخستان ترفض تسليم مواطن روسي إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:00 م
كازاخستان ترفض تسليم مواطن روسي إلى الولايات المتحدة شرطة كازاخستان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أرتيوم أوجانوف مستشار القنصلية العامة الروسية في كازاخستان، اليوم الثلاثاء إن "سلطات بلاده رفضت تسليم المواطن الروسي نيكيتا كيسليتسين المحتجز هناك".

وأضاف الدبلوماسي الروسي -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم)- أنه تم احتجاز كيسليتسين، وهو من العاملين في شركة (F.A.C.C.T)، في كازاخستان في يونيو الماضي بطلب من السلطات الروسية، وطالبت الولايات المتحدة كذلك بتسليمه لها.

وأشار أوجانوف إلى أنه بقرار من المحكمة، تم اعتقال كيسليتسين لمدة 12 شهرًا بطلب من السلطات الروسية، وبالتالي لن يكون هناك تسليم إلى الولايات المتحدة.

 


كازاخستان

مواطن روسي

الولايات المتحدة

روسيا

العقوبات على روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة