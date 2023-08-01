اليوم السابع
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قافلة لكلية طب بيطري كفر الشيخ تجري الكشف البيطري على الحيوانات بقرية بقلين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:50 م
قافلة لكلية طب بيطري كفر الشيخ تجري الكشف البيطري على الحيوانات بقرية بقلين قافلة بيطرية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بقرية المرازقة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري،  والدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور  عبد الستار شعوط، مديرادارةالرعاية، ودكتورة شيرين القسط، ودكتورة هند حامد، ودكتورة سماح صابر، طبيبات إدارة الرعاية بالمديرية، ودكتور إبراهيم بنات، والأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

وأجرى الأطباء أساتذة الجامعة بتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، منهم 76 حالة باطنة وتناسليات و450 قطعان أغنام و220 من الدواجن.

اجرء الكشف البيطري لقافلة كلية الطب
إجراء الكشف البيطري لقافلة كلية الطب

 

قافلة بيطرية لكلي ب بيطري كفر الشيخ
قافلة بيطرية بكفر الشيخ

 

 


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