اليوم السابع
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فلكلور العريش وفنون التنورة بليالى "ثقافتنا فى إجازتنا" بالإسكندرية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:33 م
فلكلور العريش وفنون التنورة بليالى "ثقافتنا فى إجازتنا" بالإسكندرية عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة الأنفوشى
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد محروس ومدربها سامح الكاشف، قدمت من خلاله باقة من أروع تابلوهاتها الاستعراضية بمصاحبة الأغانى البدوية منها "الافتتاحية، قيمو الأفراح، رجال سيناء، الدحية" وغيرها من الفقرات التى تعكس الموروث والفلكلور والبيئة البدوية التى تشتهر بها محافظة شمال سيناء بالإضافة إلى فاصل غنائى للفنانين غريب مؤمن، أحمد الزوري.

وذلك ضمن فعاليات الليالى الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث استمرت عروض الفرق الفنية التى تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح عروضا فنية متميزة أبهرت به جمهور الحاضرين منها عزف منفرد وعزف جماعى لآلات الناى والمزمار والدف والطبلة والصاجات، بالإضافة إلى فقرة الغناء الشعبى التلقائى المصاحب لرقصة التنورة الشهيرة. 

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية بالهيئة، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفرقتين قدمتا عروضهما على مدار يومين بقصر ثقافة الأنفوشى ومدينة العلمين الجديدة واعتبارا من الغد ولمدة ثلاثة أيام متتالية تستأنفان عروضهما بالنادى الاجتماعى بمطروح.

 

 


الاسكندرية

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