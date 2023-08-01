ضبط 4 قضايا في دمياط.. المؤبد والمشدد عقوبة الإتحار في المخدرات

كتب إيهاب المهندس

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتجار المواد المخدرة في دمياط قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين.

وفيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وفيما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.