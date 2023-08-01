ضبط المتهمين بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فى فامية السيارات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فـى إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك الشركة "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" وإثنين من العاملين).. وبحوزتهم (10قطع فامية إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فامية مختلفة الأحجام- 25 قطعة فامية - 14 ضفيرة كهربائية -7 مفتاح فصل كهربائى).. وبمواجهتم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.