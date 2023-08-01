اليوم السابع
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أكرم القصاص

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صحة المواطن أولوية قصوى.. الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:02 م
صحة المواطن أولوية قصوى.. الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الصحة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاجتماع...

 

الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة (1)
الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة

- وجه الرئيس السيسى باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة.

- شدد الرئيس على ضرورة الوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلاتها في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

- أكد الرئيس أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحل والأجنبى.

الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة (2)
الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة

- اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع

- اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز


الرئيس السيسى

الصحة

مبادرات الصحة

منظومة الصحة



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