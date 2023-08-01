وذكرت تقارير إخبارية، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قواعد السفر الجديدة التى أعلنها الاتحاد الأوروبى تشترط على المسافرين من 60 دولة معفاة من التأشيرات لأوروبا الحصول على تصريح جديد عبر نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص "إتياس" بدءا من عام 2024.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة على المسافرين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى؛ بهدف تعزيز الأمن الداخلي لأوروبا و لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا، موضحه أنه مشابه جدا للنظام الإلكتروني لتصريح السفر أو ESTA الذي نفذته الولايات المتحدة في عام 2008.