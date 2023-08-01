اليوم السابع
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أكرم القصاص

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رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يؤكد الالتزام بنهج السلام الشامل

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:00 ص
رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يؤكد الالتزام بنهج السلام الشامل رشاد محمد العليمي
ا ش ا

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
 
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اليمنية عدن القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ؛ لبحث مستجدات الأوضاع اليمنية، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية، والضغوط الصينية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية.
 
وأشاد العليمي -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.
 
من جانبه، أكد القائم باعمال السفارة الصينية التزام بكين بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم بلاده للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

اليمن

الرئاسة اليمنى

اخبار اليمن



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