خروج قطارين عن مسارهما فى تكساس الأمريكية.. فيديو وصور

أفادت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية، بأن شخصا واحدا قتل بعد أن خرج قطاران عن مسارهما عند معبر للسكك الحديدية بالقرب من US 84 بين أمهيرست والسودان.

NEW: Two trains derailed today in Texas 1) BRYAN, TX: Union Pacific is beginning cleanup Monday afternoon of a derailment of 5 train cars in Bryan near Midtown Park 2) LUBBOCK, TX: Train derailment reported at a railroad crossing near US 84 between Amherst and Sudan" pic.twitter.com/vqWiJ3lA8d

وحسب موقع روسيا اليوم، تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن السائق برنت مايكل سباهيتش (25 عاما)، توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

ووفقا لإدارة السلامة العامة، فإن بعض عربات القطارين كانت تحمل "مواد خطرة"، مشيرة إلى أن 5 عربات خرجت عن مسارها.

JUST IN: Two trains derailed today in Texas.



1) BRYAN, TX: Union Pacific is beginning cleanup Monday afternoon of a derailment of 5 train cars in Bryan near Midtown Park



2) LUBBOCK, TX: Train derailment reported at a railroad crossing near US 84 between Amherst and Sudan pic.twitter.com/sgRW5cgywe