جنوب أفريقيا فى صدارة الدول الأفريقية المستثمرة فى مصر عام 21/22

كتب: مدحت عادل

قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر بنحو 501.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.5%.

وجاءت جنوب إفريقيا في صدارة الترتيب في قائمة الدول الإفريقية الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر نحو 220.3 مليون دولار، يليها موريشيوس 203.5 مليون دولار، ثم كوت ديفوار 17 مليون دولار، ثم جيبوتى 13.1 مليون دولار ثم الكاميرون 4 مليون دولار.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب افريقيا 133 مليون دولار.

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.