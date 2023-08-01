تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الجامعة البريطانية فى مصر وأسعارها

كتب محمد صبحى

نشر موقع الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، مصروفات العام الأكاديمي الجديد وشروط الالتحاق بالجامعة والحد الأدنى للمنح الكاملة التي تقدمها الجامعة لأوائل الثانوية العامة، فضلًا عن المنح الجزئية التي توفرها الجامعة للطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا، بالإضافة إلي العديد من الفئات الأخري للمنح الخاصة التي توفرها الجامعة، ويمكن زيارة موقع الجامعة للتعرف على المزيد من التفاصيل https://www.bue.edu.eg/.

وتضم الجامعة البريطانية في مصر، 11 كلية وهى كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

وبلغت أسعار المصروفات لكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 173 ألف جنيه، وتضم الكلية التخصصات التالية ( علوم الحاسب_ نظم المعلومات_ هندسة البرمجيات_ شبكات الحاسب_ الذكاء الاصطناعي)، وجاءت مصروفات كلية هندسة الطاقة والبيئة 173 ألف جنيه، وتضم الكلية التخصصات التالية(هندسة الطاقة الميكانيكية المتجددة _ هندسة الطاقة الكهربية المتجددة _ هندسة الكيمياء الحيوية _ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز _ الهندسة المعمارية البيئية المستدامة)، وعن كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها 188 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية ( الفنون الجميلة_ الرسم والوسائط _ الموضة والنسيج _ التصميم المعماري) وبلغت مصروفات كلية القانون 133 ألف جنيه، ومصروفات كلية التمريض 63 ألف جنيه.

كما بلغت المصروفات الدراسية لكلية الهندسة 198 ألف جنيه، وتضم التخصصات التالية ( الهندسة الكهربائية والاتصالات_ هندسة الميكانيكا_ الهندسة المعمارية _ الهندسة المدنية_ هندسة الحاسب _ الهندسة الكيميائية _ هندسة وإدارة التشييد _ هندسة الميكاترونس والروبوت)، وبلغت مصروفات كلية طب الأسنان والتي تضم تخصص طب وجراحة الفم والاسنان 233 ألف جنيه، وبالنسبة لكلية الإعلام والاتصال بلغت المصروفات 158 ألف جنيه، وتضم التخصصات التالية :(الصحافة والإعلام الجديد_ الإذاعة والتليفزيون_ الاتصالات التسويقية المتكاملة_ السينما ودراسات الإعلام).

وجاءت مصروفات كلية الآداب والإنسانيات وفقًا للتخصصات بالكلية، حيث قدرت مصروفات قسم علم النفس 143 ألف جنيه، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها 113 ألف جنيه_ وفيما يخص قسم اللغة الصينية 73 ألف جنيه، وفيما يخص كلية الصيدلة جاءت مصروفاتها وفقًا للتخصصات بها وقدرت مصروفات قسم الصيدلة فارم دى 163 ألف جنيه، وقسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 173 ألف جنيه، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وفقًا للتخصصات الموجودة بالكلية فبلغت مصروفات قسم العلوم السياسية 158 الف جنيه، وقسم الأقتصاد 158 الف جنيه، وقدرت مصاريف قسم إدارة الأعمال 198 الف حنيه، ويضم قسم إدارة الأعمال التخصصات التالية (المحاسبة والتمويل _ التسويق _ إدارة الموارد البشرية_ الأعمال الدولية _ ريادة الأعمال والاستدامة).